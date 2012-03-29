Нужен скрипт вопросов-ответов

Нужен простейший скрипт запросов/ответов:

1. На странице две опции: запросить информацию и ответить на запрос/запросы.

2. Запрос информации: ввод ника, вопроса, мыла, капчи. Данные заносятся в базу и выводятся в списке вопросов.

3. Ответ на вопросы: при нажатии на вопрос из списка (список в скролле, в алфавитном порядке) нужно ввести ответ и капчу.

4. При ответе на вопрос ответ заносится в таблицу вопросов-ответов + отсылается на мыло инициатора вопрос с помощью запроса на отдельный php скрипт.