Нужен скрипт вопросов-ответов

Веб-программированиеЗавершен2 заявки137 просмотров
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Нужен простейший скрипт запросов/ответов:

1. На странице две опции: запросить информацию и ответить на запрос/запросы.

2. Запрос информации: ввод ника, вопроса, мыла, капчи. Данные заносятся в базу и выводятся в списке вопросов.

3. Ответ на вопросы: при нажатии на вопрос из списка (список в скролле, в алфавитном порядке) нужно ввести ответ и капчу.

4. При ответе на вопрос ответ заносится в таблицу вопросов-ответов + отсылается на мыло инициатора вопрос с помощью запроса на отдельный php скрипт.

12 лет назад
nata0937
Наталья 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
12 лет назад
$75
2 дня
Отменный специалист. Вдумчивый подход и отлаженный код радуют. Нареканий никаких. Рекомендую всем!
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