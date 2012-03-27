задача: имеем сенсорный монитор, на нем сайт показываем в полном экране (F11). мышка и клава отсутствуют. нужны две кнопки прокрутки верх и вниз ток чтоб плавно или по шагам 1 клик 25% вниз или вверх
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Нужно сделать интернет магазин. Есть дизайн в psd. Смотрите тз.
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