Нужно сделать двойной блок категорий.

Добрый вечер.

На "CMS Simpla" нужно сделать следующее:

Движок может дать только 1 блок категорий, а мне нужно 2 (мужское и женское)

Тут всё аналогично тому, что мне нужно -- shop.helen-marlen.com

Сверху Муж. \ Жен. - при переходе, каждый раздел даёт свои подразделы.

Это как 2 магазина в одном.

В админке при добавлении товаров нужно поле, для выбора в муж или в жен.

http://cs10353.userapi.com/u29264236/-3/y_ecde3773.jpg

1 то, как есть.

2. Как нужно.

Может по скайпу у меня получится по лучше обьяснить: dan-mark. (точка в конце должна быть)

- Возможно у вас есть свои идеи, по поводу подобной реализации проекта, с удовольствием выслушаю. -

От вас хотелось бы услышать срок и цену.