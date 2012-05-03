Нужно сделать двойной блок категорий.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки166 просмотров
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Добрый вечер.

На "CMS Simpla" нужно сделать следующее:

Движок может дать только 1 блок категорий, а мне нужно 2 (мужское и женское)

Тут всё аналогично тому, что мне нужно -- shop.helen-marlen.com

Сверху Муж. \ Жен. - при переходе, каждый раздел даёт свои подразделы.

Это как 2 магазина в одном.

В админке при добавлении товаров нужно поле, для выбора в муж или в жен.

http://cs10353.userapi.com/u29264236/-3/y_ecde3773.jpg

1 то, как есть.

2. Как нужно.

Может по скайпу у меня получится по лучше обьяснить: dan-mark. (точка в конце должна быть)

- Возможно у вас есть свои идеи, по поводу подобной реализации проекта, с удовольствием выслушаю. -

От вас хотелось бы услышать срок и цену.

12 лет назад
never-mind
Михаил 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BooF
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист. Всё сделал быстро, качественно. Дополнительные доработки делались быстро и без вопросов) Теперь Дмитрий будет делать мой проект до конца. Большое тебе спасибо)
Грамотный заказчик. Знает что хочет, четко ставит задачи и контролирует их. Очень приятный в общении и в работе. Возникающие вопросы всегда можно решить вовремя. Рекомендую не сомневаться при сотрудничестве) Сам буду продолжать с ним работать.
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