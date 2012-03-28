Создание программы для подбора оборудования.

Нужно скопировать каталог магазина в файл для импорта в виртмарт на джумле. Сам парсер мне не нужен, нужен готовый файл + папка с картинками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два варината до 300 уе и до 500 уе.
Нужна програмка, которая будет помогать менеджерам нашей компании составлять коммерческие предложения.
ТЗ минимум это составление Коммерческого предложения из готовых материалов(файлов). А ТЗ максимум это когда у каждого оборудования есть файл(материал) с информацией и есть свои характеристики по которым происходит фильрация и из отфильтрованных менеджер сам выбирает нужные. У нас есть оборудование, могут добавляться новые позиции и меняться характеристики существующего.
Менеджеры составляют для клиента Коммерческое предложение и для того, что бы исключить ошибки при составлении предложения на 3-10 позиций, пишется эта програмка. Ещё есть шапка, в которой так же могут меняться реквизиты и адреса. Как это лучше для нас сделать, решать Вам.
Модуль можно написать как для работы на сайте так и как отдельная программа на компьютере. Есть материалы(файлы) с описанием тех. характеристик оборудования. Пользователь заполняет форму согласно которой, происходит подбор оборудования. В форме должна быть возможность выбора оборудования в ручную и с помощью фильтров в которые вводятся различные цифровые значения и выбираются значения из раскрывающихся списков и т.д. Должна быть форма ручного выбора, быстрого подбора и форма точного(профессионального) подбора оборудования, в ней больше показателей. В форме должны быть возможность редактирования, в случае появления нового оборудования или изменения тех характеристик существующего. Подобранное оборудование нужно сохранить в файле: PDF или JPG или DOC. Так же нужна возможность формировать шапку коммерческого предложения: выбирать логотип, адрес, форма собственности и т.д.) Модуль пишется для разгрузки менеджеров при написании коммерческих предложений и внесении ими случайных ошибок (вставили фото не того товара, не те характеристики и т.д.).
На выходе мне нужен файл с моей шапкой, перечнем оборудования в PDF или ещё в чем. Движок не принципиален, можем форму вывесить на отдельный сайт. У нас в частности сайты на Joomla.
Интересует, какие ещё могут быть дополнительные возможности.
Бюджет до 500 долларов. Я набросал кое какое ТЗ, думаю разбить работу на части и принимать по частям, так как могут всплыть нюансы и прийдется чуток менять ТЗ. От легкого к сложному.
Есть простой вариант бюджет до 300 долларов. ТЗ называется УПРОЩЕННОЕ ТЗ.
КОГО ЗАИНТЕРЕСОВАЛО Я ПРИКРЕПИЛ СВОЕ ТЕХ ЗАДАНИЕ.
и то Коммерческое,которое пишем мы сейчас.
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