Сайт-визитка с готовым дизайном

Есть два варината до 300 уе и до 500 уе. Нужна програмка, которая будет помогать менеджерам нашей компании составлять коммерческие предложения. ТЗ минимум это составление Коммерческого предложения из готовых материалов(файлов). А ТЗ максимум это когда у каждого ...
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скайп — sergey_volgograd34
ася — 463072317
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