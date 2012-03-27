Доработка шаблона wordpress

$300
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Есть купленный англоязычный шаблон wordpress (YOOtheme). Необходимо доработать его под мои требования. В том числе убрать все ссылки на YOOtheme и другую ерунду которой напичканы платные шаблоны, сделать русскую админку, убрать лишние блоки, добавить пару модулей которых нет в шаблоне и сделать возможность пользоваться адекватными русскими шрифтами. Предложение к тем кто это умеет делать. Сделать надо быстро. Вот этот шаблон: http://www.yootheme.com/demo/wordpress/cloud Собственно, ШАБЛОН БУДЕТ НАМНОГО ОБЛЕГЧЕН, А НЕ УТЯЖЕЛЕН, и это не будет магазин.

WordPress
12 лет назад
boris1014
Борис 
59 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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