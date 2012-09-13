Переписать скрипт с php на javaEE

По форс-мажорным обстоятельства проект растянулся во времени с недели до полугода и значительно вырос в объеме, все это время исполнитель оставался спокоен, оперативно вносил все вновь поступающие правки, техническое исполнение так же было на высоте, скрипт был отлажен до желаемых значений нагрузки, интерфейсна часть приятна в использовании. Сотрудничеством остался очень доволен. Уже начали переговоры по новому проекту!