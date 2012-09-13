Переписать скрипт с php на javaEE

Веб-программированиеЗавершен3 заявки193 просмотра
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На сайте стоял скрипт:

http://care-of-you.нет.swteh.ru/links/ (нет замените на net)

Инструкция по работе скрипта:

http://care-of-you.нет.swteh.ru/demo/ (аналогично)

Срипт написан на php+MySQL

Возникла необходимость перенести его на другой сайт, но новый сайт написан на Java, http-сервер Tomcat.

Задача:

1. Переписать с php на JavaEE

либо

2. предложить, как запустить php под Tomcat

PHP
12 лет назад
IronRat
Яков 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Al1en313
Дмитрий 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$195
10 дней
По форс-мажорным обстоятельства проект растянулся во времени с недели до полугода и значительно вырос в объеме, все это время исполнитель оставался спокоен, оперативно вносил все вновь поступающие правки, техническое исполнение так же было на высоте, скрипт был отлажен до желаемых значений нагрузки, интерфейсна часть приятна в использовании. Сотрудничеством остался очень доволен. Уже начали переговоры по новому проекту!
Яков, предоставил четкое и понятное ТЗ, оплата по проекту была произведена в срок. Буду продолжать с ним сотрудничество.
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