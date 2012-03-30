Внесения правок в сайт на Webasyst

Добрый вечер. На "CMS Simpla" нужно сделать следующее: Движок может дать только 1 блок категорий, а мне нужно 2 (мужское и женское) Тут всё аналогично тому, что мне нужно -- shop.helen-marlen.com Сверху Муж. \ Жен. - при переходе, ...