Интеграция web-приложений

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Требуется двусторонняя интеграция ZohoCRM и Redmine (ProjectManagement).

Задача кратко:

-При изменению статуса сделки1 на статус1 в CRM создать задачу1 в PM с определенными параметрами.

-При изменению статуса задачи1 на статус2 в PM передать в сделку1 в CRM вложение из задачи1 в PM.

Сроки и стоимость обсуждаются

12 лет назад
dalexsys
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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