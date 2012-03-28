Нужно подключить шаблон к сайту на Битрикс

Ситуация такова.

Был сайт на битрикс 6.0 после обновления до версии 11, админка обновилась до 11 версии, а шаблон остался старый

Нужно подключить шаблон из тестовой версии test.iborn.ru к основному сайту iborn.ru

Чтобы карта товара выводилась как в новом шаблоне

Желательно все сделать на тестовом сайте, чтобы не приостанавливать работу основного сайта