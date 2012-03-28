Нужно подключить шаблон к сайту на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Ситуация такова.

Был сайт на битрикс 6.0 после обновления до версии 11, админка обновилась до 11 версии, а шаблон остался старый

Нужно подключить шаблон из тестовой версии test.iborn.ru к основному сайту iborn.ru

Чтобы карта товара выводилась как в новом шаблоне

Желательно все сделать на тестовом сайте, чтобы не приостанавливать работу основного сайта

12 лет назад
iborn
Олег 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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