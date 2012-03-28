Парсер подсказок яндекса

Исходные данные — список ключевых слов (не обязательно из 1 слова). Список дам.

Берем любой ключ, например — платья. Помечаем его как уровень 1. Вводим в яндекс, получаем:

http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-bfal-29kb

Первый предложенный яндексом вариант — платья интернет магазин. Это уровень 2, назовем его 1.1. Ставим пробел, и он находит нам еще более низкочастотные варианты: http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-b8i7-28kb. Первый среди них — "платья интернет магазин дешево". http://my.jetscreenshot.com/demo/20120326-jat0-18kb — это будет 1.1.1, конечный ключ, уровень 3 в данном случае.

Далее идем к 1.2 — платья на выпускной. От него еще куча ответвлений, 1.2.1 будет «платья на выпускной 2012”, 1.2.1.1 будет «платья на выпускной 2012 фото”, потом 1.2.1.1.1 — «платья на выпускной 2012 фото 11 класс”.

Так мы проходим по всей паутине предложенных ключей, собираем все дальнейшие разветвления и получаем нечто вроде иерархии с родителями и детьми. Соответственно, на выходе таблица — id ключа, id родителя (NULL если он старший) и его текстовое значение.

Ключей много, порядка 2000 сейчас.

Предпочтительно - исполнитель с готовым решением или хотя бы делавший что-то похожее.