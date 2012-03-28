Доделать сайт на WP

Есть сайт autogid.kg

Нужно подправить:

- Сделать чтобы нормально работал поиск который на главной странице (не расширенный) и добавить туда несколько параметров: поиск за день, за неделю, за месяц.

- Поставить счетчик просмотра объявлений

- Подкорректировать страницу «автомагазины» – выставляется одна и та же картинка.

- Подкорректировать страницу «страница реклама на страницах портала» – как заплнять эту старницу?

- Выровнять столбцы в поиске и поставить их в другом порядке. Как на авто.ру

- Возможно ещё пару мелких правок.

в ЛС писать не нужно. В проект.

От Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО:

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