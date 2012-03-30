Устранение SQL и XSS проблем.

Есть сайт autogid.kg Нужно подправить: - Сделать чтобы нормально работал поиск который на главной странице (не расширенный) и добавить туда несколько параметров: поиск за день, за неделю, за месяц. - Поставить счетчик просмотра объявлений - Подкорректировать страницу «автомагазины» – ...