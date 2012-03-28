Написание модуля в симплу

Необходимо сделать страницу для региональных партнёров. CMS- simpla

- возможность логиниться партнёру

- возможность в админке партнёра выбирать товар, которые присутствует у него в наличии. (Напротив каждого товара - галка, выбрав её, товар отображается на странице партнёра. Если товара нет у него в наличии - галка уберается. Список товаров берётся из общей базы товаров сайта, но пользователю он отображается без цены! и при заходе на страницу товара с страницы партнёра, товар также отображается без цены! Самостоятельно товар пользователь добавлять не может)

- Используется общий шаблон, где предусмотрены места для телефонов (IСQ, Skype) продавца в шапке и на странице "контакты", наименование продавца (УНП, реквизиты и т.д. скорее всего в подвале + на отдельной странице "контакты"). На странице "контакты", также можно указать карту (яндекс карты), опционально.

Заголовок (логотип) подставляется автоматически и имеет вид "Небесные фонарики в (Город)".

В шапке страницы текст типа "На данной странице показаны товары, которые есть в наличии в городе (Город). Цены в данном регионе на Небесные фонарики и прочую продукцию могут отличаться от цен на главном сайте. Актуальные цены в данном регионе уточняйте по телефонам: (тут телефоны)". Эту ндпись может редактировать только админ.

Метатеги и тайтл может редактировать партнёр, по дефолту они генерируются исходя из города партнёра и статичного текста.

+ Есть поле для текста, который может редактировать партнёр. Текст отображается перед товарами.

Нового пользователя может зарегистрировать только админ.

Итого админ может:

- регистрировать партнёра, выдавать им логин пароль для входа.

- Указывать город партнёра в текстовом поле. Этот город используется для генерации мета и тайтла.

- редактировать текст в шапке.

- удалять пользователя вместе с страницей.

- блокировать на время. При этом на странице выводится "Временно в данном регионе продажа не осуществляется".

Зарегистрированный партнёр может:

- управлять товарами, включать\выключать их у себя на странице

- редактировать контакты и адрес, в шапке сайта и на странице контакты, включить\выключить яндекс карту

- редактировать приветственный текст перед товарами

- редактировать мета теги

Выслушаю предложения по цене и срокам (сроки очень важны).