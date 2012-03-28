Написание модуля в симплу

Здравствуйте! Интересное задание для знатоков CMS Drupal. Есть основной сайт http://mosstroy-garant.ru/ каталоги товаров сделаны как через таксономию+вьювс как этот http://mosstroy-garant.ru/catkond/735, так и просто нодами как, например, этот http://mosstroy-garant.ru/generatory-elektrostantsii-prodazha-montazh/generatory-gesan После были запущены клоны этого сайта ориентированные на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать страницу для региональных партнёров. CMS- simpla
- возможность логиниться партнёру
- возможность в админке партнёра выбирать товар, которые присутствует у него в наличии. (Напротив каждого товара - галка, выбрав её, товар отображается на странице партнёра. Если товара нет у него в наличии - галка уберается. Список товаров берётся из общей базы товаров сайта, но пользователю он отображается без цены! и при заходе на страницу товара с страницы партнёра, товар также отображается без цены! Самостоятельно товар пользователь добавлять не может)
- Используется общий шаблон, где предусмотрены места для телефонов (IСQ, Skype) продавца в шапке и на странице "контакты", наименование продавца (УНП, реквизиты и т.д. скорее всего в подвале + на отдельной странице "контакты"). На странице "контакты", также можно указать карту (яндекс карты), опционально.
Заголовок (логотип) подставляется автоматически и имеет вид "Небесные фонарики в (Город)".
В шапке страницы текст типа "На данной странице показаны товары, которые есть в наличии в городе (Город). Цены в данном регионе на Небесные фонарики и прочую продукцию могут отличаться от цен на главном сайте. Актуальные цены в данном регионе уточняйте по телефонам: (тут телефоны)". Эту ндпись может редактировать только админ.
Метатеги и тайтл может редактировать партнёр, по дефолту они генерируются исходя из города партнёра и статичного текста.
+ Есть поле для текста, который может редактировать партнёр. Текст отображается перед товарами.
Нового пользователя может зарегистрировать только админ.
Итого админ может:
- регистрировать партнёра, выдавать им логин пароль для входа.
- Указывать город партнёра в текстовом поле. Этот город используется для генерации мета и тайтла.
- редактировать текст в шапке.
- удалять пользователя вместе с страницей.
- блокировать на время. При этом на странице выводится "Временно в данном регионе продажа не осуществляется".
Зарегистрированный партнёр может:
- управлять товарами, включать\выключать их у себя на странице
- редактировать контакты и адрес, в шапке сайта и на странице контакты, включить\выключить яндекс карту
- редактировать приветственный текст перед товарами
- редактировать мета теги
Выслушаю предложения по цене и срокам (сроки очень важны).
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