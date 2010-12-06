Perl программист

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Требования:

• Опыт в разработке web приложений‚ с использованием Perl и MySql;

• Умение разбираться в чужом коде;

• Написание кода по стандартам‚ грамотное комментирование и документирование кода;

• Знание основ unix желательно;

• Perl на хорошем уровне;

• Хорошее знание XML;

• Знание PHP является преимуществом;

• Умение составлять сложные SQL-запросы;

• Знание HTML‚ CSS и JS;

• Умение оперативно и качественно решать вопросы по WEB разработке;

• Работа с SVN;

• MySQL/PostgreSQL;

• Apache, mod_perl.

Обязанности:

• Работа в команде специалистов‚ по разработке, поддержанию и доработке корпоративных проектов;

• Написание дополнительных модулей;

• Разработка модулей для крупных корпоративных порталов;

• Работа со сложными распределёнными информационными системами.

Условия:

• Заработная плата обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;

• Работа в офисе ‚ район метро Павелецкая‚ 5 минут от метро;

• Оформление согласно ТК РФ;

• Оплата отпусков и больничных листов;

• Дружный‚ весёлый‚ молодой коллектив‚ доверительная теплая атмосфера;

• Профессиональный и карьерный рост.

Perl
13 лет назад
kadri
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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