Программист PHP удаленно на полную ставку.

Уверенные знания:PHP + MySQL,ООП.

Языки: анлийский – хорошее письмо и чтение,

обязательно! средний разговорный уровень английского,

т.е. возможность донести до сотрудников что вам нужно

и понять что они от вас хотят.

Опыт: 3 года +.

Приимущества: знающим .NET или C++ или Java.

Проект: разработка CMS.

Все детали при личном общении.

Резюме высылать на: [email protected]