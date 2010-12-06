Drupal-разработчик или команда, попроектно

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Отписывайтесь только если действительно знаете что такое Друпал, нам нужен именно программист а не веб мастер, проект простой но нужно делать по всем канонам, SVN, тестирование. Котнтактное лицо должно быть легко доступно через месенджер.

Локальные провайдеры Украина (Киев) приветствуются.

Drupal
13 лет назад
drupal-devils
Никитин 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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