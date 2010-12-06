Drupal-разработчик или команда, попроектно

Отписывайтесь только если действительно знаете что такое Друпал, нам нужен именно программист а не веб мастер, проект простой но нужно делать по всем канонам, SVN, тестирование. Котнтактное лицо должно быть легко доступно через месенджер.

Локальные провайдеры Украина (Киев) приветствуются.