Веб-мастер со знанием AmiroCMS

В дружный молодой коллектив, создающий мировые интернет-проекты, требуется web-программист. Если это слова о Вас: - Твердые знания php, mysql - Опыт работы с js, jquery, ajax, знание regexp - Умение разбираться в чужом коде - Знание английского языка на уровне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Знание и опыт работы с AmiroCMS, умение интегрировать дизайн, подправлять существующий дизайн.
Обязанности:
Периодическая консультация, настройка движка
Конкретные задачи последнего проекта:
1) Разделение цен по группам пользователей
2) Доведение до конца интеграции
3) Импорт/экспорт (CSV и 1С)
От Вас (ОБЯЗАТЕЛЬНО!):
1) стоимость консультаций
2) стоимость "конкретных задач" по пунктно
3) ссылка на портфолио сайтов на amiroCMS
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