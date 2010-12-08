Веб-мастер со знанием AmiroCMS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок113 просмотров
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Требования:

Знание и опыт работы с AmiroCMS, умение интегрировать дизайн, подправлять существующий дизайн.

Обязанности:

Периодическая консультация, настройка движка

Конкретные задачи последнего проекта:

1) Разделение цен по группам пользователей

2) Доведение до конца интеграции

3) Импорт/экспорт (CSV и 1С)

От Вас (ОБЯЗАТЕЛЬНО!):

1) стоимость консультаций

2) стоимость "конкретных задач" по пунктно

3) ссылка на портфолио сайтов на amiroCMS

13 лет назад
NurDus
Ильдус 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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