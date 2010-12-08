Требуется web-программист на удаленку

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок292 просмотра
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Php , мускуль, css, html, JavaScript - обязательно

все остальное как большой плюс

Создание сайтов, скриптов, верстка.

Пишите здесь сразу жалаемую ежемесячную зарплату.

13 лет назад
newrayn
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов
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