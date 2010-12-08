В команду требуется программист

Нужен специалист по MODx или вордпрес в Днепропетровске, для нескольких частных уроков. Нужно уметь устанавливать и настраивать модули и устанавливать шаблоны. Время самому разобраться нет. Для дополнительной информации пишите [email protected] или 0930245399