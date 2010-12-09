На удаленку требуется программист. Требования: Знание php, mysql Опыт разработки партнерских программ (смс) Умение разбираться в "чужом" коде Опыт написания модулей для популярных CMS
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
14 лет назад
На удаленку требуется программист. Требования: Знание php, mysql Опыт разработки партнерских программ (смс) Умение разбираться в "чужом" коде Опыт написания модулей для популярных CMS
Проблема в следующем: После переноса сайта ПП на новый сервер в админке перестали учитываться смс, хотя по статистике биллинга смс идут стабильно. То-есть статистика до переноса отоброжается нормально, а после перестала счтать. Но что ...