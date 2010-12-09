sergejLuk

Сергей sergejLuk

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Решить проблему со скриптом пп

    Проблема в следующем: После переноса сайта ПП на новый сервер в админке перестали учитываться смс, хотя по статистике биллинга смс идут стабильно. То-есть статистика до переноса отоброжается нормально, а после перестала счтать. Но что ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад