Для удаленной работы в проекте www.datapult.info требуется Flex-разработчик.

Задачи: разработка/доработка Flex-модулей для представления табличных данных в виде интерактивных диаграмм.

Требования: опыт написания Flex-приложений (именно Flex, не Flash), опыт и способность разобраться в чужом коде и подключиться к существующему проекту.

Желательно: иметь знания и опыт использования библиотек отображения диаграмм, векторных карт.

Необходимо: прислать ссылки на примеры своих работ.

Условия: удаленная работа со свободным графиком, но не менее 30 часов в неделю.

Оплата: на испытательный срок 2 месяца 400-500р час, далее по результатам работы.

Обращаться [email protected] или отправить сообщение через форму контактов http://www.datapult.info/ru/contact