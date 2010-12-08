Требуется Flex-разработчик

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Для удаленной работы в проекте www.datapult.info требуется Flex-разработчик.

Задачи: разработка/доработка Flex-модулей для представления табличных данных в виде интерактивных диаграмм.

Требования: опыт написания Flex-приложений (именно Flex, не Flash), опыт и способность разобраться в чужом коде и подключиться к существующему проекту.

Желательно: иметь знания и опыт использования библиотек отображения диаграмм, векторных карт.

Необходимо: прислать ссылки на примеры своих работ.

Условия: удаленная работа со свободным графиком, но не менее 30 часов в неделю.

Оплата: на испытательный срок 2 месяца 400-500р час, далее по результатам работы.

Обращаться [email protected] или отправить сообщение через форму контактов http://www.datapult.info/ru/contact

13 лет назад
datapult
Андрей 
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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