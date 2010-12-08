Два PHP программиста для работы в офисе в Донецке

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В связи с началом новых проектов требуются два опытных PHP программиста.

Требования :

- PHP5 (OOП) - опыт разработки от 3-х лет

- HTML/DHTML/CSS/JavaScript/Ajax

- опыт работы с каким-либо фреймворком (Zend Framework, Symphony, CakePHP, другой такого же уровня)

- MySQL. PostgreSQL

- Английский технический (чтение)

плюсы :

опыт создания хайлоад проектов

Sphinx

GoogleMaps API

стабильная ЗП: от $1000-$2000, зависит от вашего уровня, определяется после собеседования

Интересная работа, современная техника, дружественный коллектив, офис в центре Донецка.

Резюме присылайте нa email: valeryss AT gmail.com

Телефон: +38095 1300333

PHP
13 лет назад
pilot01
59 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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