Программисты PHP. Веб студия (удаленно)

Уважаемые фрилансеры!

Требуются программисты для поддержки существующих проектов и создания новых.

Необходимые знания: PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript, AJAX

- постоянно быть на связи через icq или skype в течении дня (6-8 часов).

- не пропадать с проектами и сдавать их в срок

- возможность после обсуждения деталей приступить к работе

Просьба присылать подробные резюме с :

- указанием опыта работы

- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио

- контактами (icq,skype...)

сюда – [email protected]