Программисты PHP. Веб студия (удаленно)

В компанию на постоянную удаленную работу требуется Flash программист. Требования опыт работы не менее 3-х лет, отличное знание AS2 и AS3, умение программировать и анимировать, быстро решать сложные задачи, адекватность, всегда на связи, тел,скайп,аська,почта. Оплата по ...
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Уважаемые фрилансеры!
Требуются программисты для поддержки существующих проектов и создания новых.
Необходимые знания: PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript, AJAX
- постоянно быть на связи через icq или skype в течении дня (6-8 часов).
- не пропадать с проектами и сдавать их в срок
- возможность после обсуждения деталей приступить к работе
Просьба присылать подробные резюме с :
- указанием опыта работы
- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио
- контактами (icq,skype...)
сюда – [email protected]
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