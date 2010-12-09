Опытный Java разработчик (Teamlead)

Компания Branegy Systems оказывает услуги по разработке и оптимизации баз данных, а также разрабатывает

два собственных продукта, которые позволяют предложить более качественный и эффективный сервис:

* http://branegy.com/dbmaster/ - платформа по анализу баз данных

* http://branegy.com/appinventory/ - база знаний серверов, приложений, и баз данных для проекта или компании

Компании срочно необходим опытный java разработчик/тимлид

Требования:

* глубокие знание java6+

* опыт разработки web-приложений с использованием GWT, GXT, JPA, Eclipse

* хорошие знания администрирования и разработки под SQL Server

* опыт отладки и оптимизации Java-приложений в среде Linux

* опыт работы и управления командой (2-5 человек) в проектах с использованием Agile методологии

* понимание Continuous Integration (Hudson)

* знание английского языка

Обязанности:

* участие в планировании итераций

* обсуждение и уточнение требований

* проектирование и разработка программных компонент

* работа с командой – помощь в разрешении дефектов,

* Разработка и оптимизация Java/SQL/JavaScript кода

* выпуск версий приложений

Личные качества:

* внимание к деталям, высокая степень ответственности

* самодисциплина

* умение самостоятельно расставлять приоритеты в своей работе

* хорошие коммуникативные навыки

Условия

* Полный рабочий день

*Заработная плата зависит от опыта