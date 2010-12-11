JavaScript программист (8+ часов в день, удаленно)

Ищем программиста со знанием JavaScript на постоянную удаленную работу для разработки мобильных приложений с помощью Appcelerator Titanium. Работа в интеренациональной команде разработчиков.

Кандидат должен соответсвовать следующим требованиям:

- Опыт работы с JavaScript

- Наличие iPhone или Android или iPad; понимание структуры интерфейса и основного функционала

- Установленная Mac OS

- Наличие свободного времени (8+ часов в день)

- Легкая обучаемость

- Самостоятельность в работе

Оплата через Яндекс.Деньги или переводом на счет в банке.

Можем платить еженедельно, ежемесячно или попроектно.

Готовы начать сотрудничество в самое ближайшее время.