Требуются веб программисты (Удаленно + оффлайн)

В студию программного обеспечению требуются веб программисты со знанием Php, Mysql, Ajax, для выполнения сложных задач, разработок cms.

Заработная плата в офисе ежемесячно от 600$ график работы с 9-00 до 17-00, удаленно от 400$, график работы с 9-00 до 17-00 возможно по договоренности + удаленный рабочий контроль. (З.П указанна в начальных стадиях)

Что от вас требуется:

Профессиональный опыт, образование желательно.

Ваш возраст должен быть не менее 18 лет.

Честность, обучаемость, целеустремленность, пунктуальность, коммуникабельность,

стрессоустойчивость, трудолюбие, успешная работа в команде

Умения разбираться в чужом коде.

Умение работы с большими объемами информаци.

Приветствуется кроссбраузерная и валидная верстка.

Так же в резюме укажите точные личные данные, дополнительные сведения о себе, уровень знания иностранных языков и опешите свои умения в веб технологиях.

Портфолио и резюме отправляйте на [email protected]