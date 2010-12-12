Помощник программиста для разработки и напис. cms

Требуется опытный программист для поддержания основного программиста.

Поддержка заключается в написании отдельных частей кода, советы как что лучше сделать

Естественно мы будем выбирать из тех кто попросит меньшую стоимость за выполненную работу..

Просьба всех указать какими знаниями вы обладаете, ваши навыки в сфере веб программирования..