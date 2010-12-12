Нужен профи ASP.NET

Требуется опытный программист для поддержания основного программиста. Поддержка заключается в написании отдельных частей кода, советы как что лучше сделать Естественно мы будем выбирать из тех кто попросит меньшую стоимость за выполненную работу.. Просьба всех указать какими знаниями вы ...
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В данный момент реализуем функционал системы на ASP.NET
Требуется опытный программист для работы в команде.
ICQ: семь три семь три два два
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