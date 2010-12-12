Нужен профи ASP.NET

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки195 просмотров
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В данный момент реализуем функционал системы на ASP.NET

Требуется опытный программист для работы в команде.

ICQ: семь три семь три два два

13 лет назад
igorjuly
Гари 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
35 отзывов
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