Веб-разработчик

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Занятость: Работа на дому

Обязанности по работе:

- разработка новых модулей для интернет-сервиса

- оптимизация работы системы

- техподдержка пользователей

- др. вытекающие из должности обязанности

Требования к кандидату:

- возраст: 19 – 30 лет

- опыт работы: 1-3 года

- отличное знание PHP, MySQL, HTML, CSS, jQuery

- опыт разработки сложных проектов (не типовые сайты)

- умение читать чужой код

- желание изучать новые технологии

- исполнительность и ответственность

Примечание:

Работа постоянная, на полный рабочий день. График свободный, обсуждаемый.

Желательное местонахождение: Владивосток, Приморский край, Дальний Восток

13 лет назад
nevsky7
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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