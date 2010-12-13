Программист на ASP.NET MVC/JavaScript/jQuery

Над чем придется работать: Работать в рамках одного интересного проекта (доработка и поддержка). Проект состоит из блога и магазина. ЦА – ИТишники. Кто нужен: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу программиста на ASP.NET MVC/JavaScript/jQuery для работ над стартапом.
- Похожие заказы
- $250Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
В данный момент реализуем функционал системы на ASP.NET Требуется опытный программист для работы в команде. ICQ: семь три семь три два дваВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $300
Требуется опытный программист для поддержания основного программиста. Поддержка заключается в написании отдельных частей кода, советы как что лучше сделать Естественно мы будем выбирать из тех кто попросит меньшую стоимость за выполненную работу.. Просьба всех указать какими знаниями вы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем программиста со знанием JavaScript на постоянную удаленную работу для разработки мобильных приложений с помощью Appcelerator Titanium. Работа в интеренациональной команде разработчиков. Кандидат должен соответсвовать следующим требованиям: - Опыт работы с JavaScript - Наличие iPhone или Android или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1100
Требуется специалист по парсерам на постоянную работу! Предлагать только свою собственную кандидатуру. Посредники и «бригадиры» не интересуют. Сотрудник должен работать самостоятельно. В процессе работы это будет видно. ОСНОВНОЕ: - Хорошее знание фреймворка Kohana!!! - Хорошее владение регулярными выражениями!!! - Опыт работы с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется Middle разработчик Spring, MVC, честность, умение быстро осваивать материал, желание работать. (срок подачи 5.01.2011)Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
PHP разработчик, Middle Знания ZendFramework приветствуются. (срок подачи 5.01.2011)Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
В студию программного обеспечению требуются веб программисты со знанием Php, Mysql, Ajax, для выполнения сложных задач, разработок cms. Заработная плата в офисе ежемесячно от 600$ график работы с 9-00 до 17-00, удаленно от 400$, график работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется php программист на удаленную постоянную работу: Требования: PHP+MySQL JS, jQuery, Ajax HTML+CSS соответственно Виды работ: Верстка сайтов, интеграция дизайна в разные CMS, разработка компонентов для CMS нашей компании, поиск и исправление багов и уязвимостей, модернизация системы, правка чужого кода. Для начала ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищется опытный програмист для завершения 2х проэктов ,в дальнейшем для постоянного сотрудничества по первому сайту подключить оплаты сделать модуль отправки картинок после оплаты(как на дигселлер.ру) по второму сайту заданий 10 по типу: карта сайта упорядочить структуру сссылок доделать банер перезалить новую версию каталога и тд... писать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад