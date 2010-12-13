Программист на ASP.NET MVC/JavaScript/jQuery

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Ищу программиста на ASP.NET MVC/JavaScript/jQuery для работ над стартапом.

JavascriptjQuery
13 лет назад
programmistus
Костя 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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