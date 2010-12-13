Нужен программист на удаленную работу

Требования к соискателю: •Adobe Flash •ActionScript 2/3 •XML/JSON •Технический английский •PHP Компания занимается разработкой приложений для социальных сетей. Главный офис компании расположен в США. Основное направление технологий Flash, PHP. Социальные гарантии: 1. Оформление как ЧП, ведением занимается бухгалтер компании. Все растраты и ежемесячный налог ...
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Нужен программист для создания небольших разделов на сайте.
Работать возможно в офисе, а так же удалено. работа 2-3 дня в неделю. оплата 2 раза в месяц 15 и 30 числа.
Возможно трудоустройство по ТКРФ
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