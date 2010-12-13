Нужен программист на удаленную работу

$130
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок194 просмотра
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Нужен программист для создания небольших разделов на сайте.

Работать возможно в офисе, а так же удалено. работа 2-3 дня в неделю. оплата 2 раза в месяц 15 и 30 числа.

Возможно трудоустройство по ТКРФ

13 лет назад
qsws
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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