qsws

Ющинко qsws

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

GekaBrs
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нужно сделать простенький сайт.
Отличный заказчик, с оплатой никаких проблем нет. Было приятно работать.
Работа была сделана профессионально и с проявлением разумной инициативы. Выражаю благодарность и советую для дальнейшей работы. так же сам выбираю для дальнейшей работы.
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