Нужен программист для создания небольших разделов на сайте. Работать возможно в офисе, а так же удалено. работа 2-3 дня в неделю. оплата 2 раза в месяц 15 и 30 числа. Возможно трудоустройство по ...
- $130Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно на картинку нанести надпись, в таком же духе как и картинка.Завершен14 лет назад
- $130
Очень нужен художник на постоянную (возможно и по совместительству) Хороший Художник. зарплата 2 раза в месяц, трудоустройство возможно и по трудовому кодексу. Работа 2-3 дня в неделю.Закрыт14 лет назад
- $25
Нужно создать социальную картинку для проекта "А, где же мама?" такую, чтоб за сердце хватало=)Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужно создать и разработать дизайн дисконтной карты Оплата по выполнению заказа. Цена не более 25$Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужно создать дизайн новогодней открытки для формата А4, для отправления в детские дома Оплата после выполнении работы Цена не более 30$ выше не предлагать.Закрыт14 лет назад
- $10
Нужно нарисовать простенькие картинку для проекта гороскоп. тоесть знаки зодиаки.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужно создать на сайте страницу выдачи поиска от яндекса или гугла используя их открытый источник.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $15
Нужно сделать простенький сайт Оплата только яндекс-деньгамиHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад