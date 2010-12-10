В студию нужен штатный художник

$130
Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки229 просмотров
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Очень нужен художник на постоянную (возможно и по совместительству) Хороший Художник.

зарплата 2 раза в месяц, трудоустройство возможно и по трудовому кодексу.

Работа 2-3 дня в неделю.

13 лет назад
qsws
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Timofee4ka
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$130
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