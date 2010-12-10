В студию нужен штатный художник

Нужен Скетчер, то есть человек хорошо обращающийся с карандашом, для работы над проектами для компании Blizzard. Скетч (англ. sketch, буквально — эскиз, набросок, зарисовка). Работать будем вместе я фотошопер, но мне нужны только эскизы..... ...