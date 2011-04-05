Добрый день, дорогие друзья! Весной 2011 года планируется выход нового журнала для молодых творческих людей. Журнал будет содержать: интервью как с молодыми представителями творческих профессий так и с мэтрами, мастер классы, обсуждение злободневных тем, рекомендации начинающим, ...
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Предлагаем вакансию дизайнера-художника.
Основная работа:
1. Рисование изображений для игр от руки и на планшете
2. Обрисовка 3Д-рендера игровых локаций
3. Монтирование элементов в игровую сцену
Условия работы:
1. Полный рабочий день с 10.00 – 19.00
2. Рабочие дни с понедельника – по пятницу (иногда по необходимости и суббота)
3. Испытательный срок – 1 месяц
4. Зарплата – с перспективой быстрого роста (по итогам собеседования и выполнения тестового задания)
5. Дружный коллектив, команда профессионалов
6. Горячие напитки (чай, кофе, сахар и др. за счет фирмы)
7. Интересная, креативная работа, возможность самореализации и развития.
Необходимый опыт работы:
1. В игровой индустрии (область казуальных игр) - минимум год
Требуемые качества:
Идеальное знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Владение графическим планшетом и умение рисовать от руки – обязательно! Знание 3Dmax – приветствуется. Знание английского – желательно. Опыт создания Flash-анимаций – желателен.
Умение работать в команде, креативность, творческий подход к разработке и дизайну, трудолюбие, ответственность.
Проживание в г. Харькове желательно. Примеры работ и краткую информацию о себе присылайте на e-mail:[email protected].
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