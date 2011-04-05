Предлагаем вакансию дизайнера-художника.

Основная работа:

1. Рисование изображений для игр от руки и на планшете

2. Обрисовка 3Д-рендера игровых локаций

3. Монтирование элементов в игровую сцену

Условия работы:

1. Полный рабочий день с 10.00 – 19.00

2. Рабочие дни с понедельника – по пятницу (иногда по необходимости и суббота)

3. Испытательный срок – 1 месяц

4. Зарплата – с перспективой быстрого роста (по итогам собеседования и выполнения тестового задания)

5. Дружный коллектив, команда профессионалов

6. Горячие напитки (чай, кофе, сахар и др. за счет фирмы)

7. Интересная, креативная работа, возможность самореализации и развития.

Необходимый опыт работы:

1. В игровой индустрии (область казуальных игр) - минимум год

Требуемые качества:

Идеальное знание Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Владение графическим планшетом и умение рисовать от руки – обязательно! Знание 3Dmax – приветствуется. Знание английского – желательно. Опыт создания Flash-анимаций – желателен.

Умение работать в команде, креативность, творческий подход к разработке и дизайну, трудолюбие, ответственность.

Проживание в г. Харькове желательно. Примеры работ и краткую информацию о себе присылайте на e-mail:[email protected].