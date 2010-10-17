Нужен cкетчер

В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов. Что мы предлагаем: - Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.) - Работа в современном ...
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Нужен Скетчер, то есть человек хорошо обращающийся с карандашом, для работы над проектами для компании Blizzard. Скетч (англ. sketch, буквально — эскиз, набросок, зарисовка). Работать будем вместе я фотошопер, но мне нужны только эскизы..... кто готов помочь пишите в ICQ: 2226606
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