Что за фрукт эта игра Travian думаю каждый сможет найти. В приложении к проекту есть картинка, что примерно(на каком уровне) нужно рисовать. Оплата либо сразу или % от доходов игры. Прямые URL на примеры (прочерки убрать): http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/bg0.jpg http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/f3.jpg http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/g18.gif Я ...