Художник для браузерной игры, аналога Travian

Что за фрукт эта игра Travian думаю каждый сможет найти. В приложении к проекту есть картинка, что примерно(на каком уровне) нужно рисовать. Оплата либо сразу или % от доходов игры.

Прямые URL на примеры (прочерки убрать):

http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/bg0.jpg

http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/f3.jpg

http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/g18.gif

Я не говорю, что нужно создать копию! Я показываю, в каком стиле и как художник должен рисовать.

При подаче заявки указывайте каким способом хотите получить деньги за работу.