Дизайнер

Иллюстрации и РисункиЗакрыт1 заявка92 просмотра
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В книжное издательство требуется на постоянную работу дизайнер.

Основные обязанности:

- разработка дизайна внешнего оформления книг;

- разработка дизайна макетов, коллажирование;

- при необходимости создание дополнительных графических элементов;

- работа с художниками.

Требования:

- знание ПК на уровне продвинутого пользователя (РС, Мас);

- отличное знание пакета Adobe CS3, 4, 5;

- знание допечатных процессов;

- знание основ верстки и цветокоррекции;

- умение работать с шрифтами.

Условия работы:

- работа в офисе согласно графику с 9.30 до 18.15;

- оформление по ТК РФ;

- з/п от 35 000 до 40 000 рублей;

- ближайшая ст. м. "Ленинский проспект".

13 лет назад
atticus
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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