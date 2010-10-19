Требуется дизайнер

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В студии дизайна Ramotion есть вакансия на должность дизайнера.

Требования:

- Уровень работ должен быть выше чем работы в нашем портфолио. http://showroom.ramotion.com/

- Предоставление вашего портфолио с сайтами и интерфейсами на адрес [email protected]

От нас:

- Начальная зарплата от $500 и выше

- Работа в современном офисе в 10 минутах ходьбы от моря.

- Соц.пакет.

- Интересные проекты (среди наших заказчиков такие компании как Microsoft, Bon Prix, Mazda, Disney и много других... скучно не будет).

- Возможность творческого и карьерного роста.

- Адекватное начальство и арт-директор.

Если вам интересно наше предложение - присылайте свой портфель и резюме на [email protected]

Для тех, кто готов переехать в Севастополь - поможем с жильём.

13 лет назад
Ramotion
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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