Требуется дизайнер

Нужен Скетчер, то есть человек хорошо обращающийся с карандашом, для работы над проектами для компании Blizzard. Скетч (англ. sketch, буквально — эскиз, набросок, зарисовка). Работать будем вместе я фотошопер, но мне нужны только эскизы..... ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В студии дизайна Ramotion есть вакансия на должность дизайнера.
Требования:
- Уровень работ должен быть выше чем работы в нашем портфолио. http://showroom.ramotion.com/
- Предоставление вашего портфолио с сайтами и интерфейсами на адрес [email protected]
От нас:
- Начальная зарплата от $500 и выше
- Работа в современном офисе в 10 минутах ходьбы от моря.
- Соц.пакет.
- Интересные проекты (среди наших заказчиков такие компании как Microsoft, Bon Prix, Mazda, Disney и много других... скучно не будет).
- Возможность творческого и карьерного роста.
- Адекватное начальство и арт-директор.
Если вам интересно наше предложение - присылайте свой портфель и резюме на [email protected]
Для тех, кто готов переехать в Севастополь - поможем с жильём.
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов. Что мы предлагаем: - Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.) - Работа в современном ...Закрыт13 лет назад
Живой, яркий человек для сотрудничества в области GameDev.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Друзья, срочно требуется редкий вид художника - «художник-дизайнер», одинаково успешно пользующийся планшетом, головой, необходимыми программами и временем. Для визуализации игры нужен позитивный художник, профессионал, обладающий собственным стилем и опытом участия в создании компьютерных игр, готовый к ...Закрыт13 лет назад
- $50
В дизайн фирму нужен хороший художник для отрисовки акварельных перспектив-опыт построения перспектив обязателен.присылайте резюме и работы на [email protected]Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Разработка мультипликационных персонажей, лолготипов, анимация.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Прочная академическая база в области создания эскизов и иллюстраций, владение техникой ручного рисунка; • Ясное представление принципов анимации; • Профессиональный уровень владения Photoshop (или Illustrator, Corel Draw, другим программным продуктом для работы с изображениями); • Навыки работы с ...Закрыт13 лет назад
Что за фрукт эта игра Travian думаю каждый сможет найти. В приложении к проекту есть картинка, что примерно(на каком уровне) нужно рисовать. Оплата либо сразу или % от доходов игры. Прямые URL на примеры (прочерки убрать): http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/bg0.jpg http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/f3.jpg http://s2.tra___vian.ru/gpack/travian_default/img/g/g18.gif Я ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Компания ищет дизайнера на удаленную работу. Оплата сдельная. Постоянные заказы. Подробности условий работы вышлем на почту. От Вас в письме укажите: город проживания, среднее время нахождения в онлайне, опыт работы и имя. С уважением, МангустиоИллюстрации и Рисунки57 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется художник-дизайнер (иллюстратор). Задача - отрисовывать иллюстрации для веб-проекта (часть дизайна сайта), отрисовывать интерфейс флеш-игр. Не имеет значения техника оцифровки рисунка - бумага-сканер-фотошоп или планшет-фотошоп, главное - чтобы рисунки получались качественными. Работа удаленная, но обязательно проживание в ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад