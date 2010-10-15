В студии дизайна Ramotion есть вакансия на должность дизайнера. Требования: - Уровень работ должен быть выше чем работы в нашем портфолио. http://showroom.ramotion.com/ - Предоставление вашего портфолио с сайтами и интерфейсами на адрес [email protected] От нас: - Начальная зарплата от $500 ...
- Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов. Что мы предлагаем: - Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.) - Работа в современном ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Разработать дизайн Splash Screen и иконки для iPhone приложения по продаже автомобилей. Предпочтительны исполнители с опытом работы над графическим дизайном iPhone/iPad приложений по Guidline'у Apple. Детали в почту: [email protected]Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт13 лет назад