Ramotion

Котко Андрей Ramotion

 
43 годаУкраина/Севастополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется дизайнер

    В студии дизайна Ramotion есть вакансия на должность дизайнера. Требования: - Уровень работ должен быть выше чем работы в нашем портфолио. http://showroom.ramotion.com/ - Предоставление вашего портфолио с сайтами и интерфейсами на адрес [email protected] От нас: - Начальная зарплата от $500 ...

    Иллюстрации и Рисункинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер интерфейсов

    $1000

    В студии дизайна Ramotion есть вакансии на должность дизайнера интерфейсов. Что мы предлагаем: - Начальная зарплата 500 - 1000 $ в месяц (Если вы очень эффективны, то 1000 $ - не предел. Будет больше.) - Работа в современном ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн Splash Screen и иконки для iPhone прилож.

    $500

    Разработать дизайн Splash Screen и иконки для iPhone приложения по продаже автомобилей. Предпочтительны исполнители с опытом работы над графическим дизайном iPhone/iPad приложений по Guidline'у Apple. Детали в почту: [email protected]

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад