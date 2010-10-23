Художники, иллюстраторы, дизайнеры, писатели!

Добрый день, дорогие друзья!

Весной 2011 года планируется выход нового журнала для молодых творческих людей. Журнал будет содержать: интервью как с молодыми представителями творческих профессий так и с мэтрами, мастер классы, обсуждение злободневных тем, рекомендации начинающим, советы как и где реализовать свои творческие способности, в каждом номере будет так называемая персональная выставка молодых художников и еще много оригинальных фишек.

Планируемая тема первого номера: Фриланс или офис

Объем журнала: 50-80 полос, глянец

Распространение: бесплатно, в профильных учебных заведениях г. Москвы.

И так, мы ищем:

1. Художников, дизайнеров и других творческих людей работающих фрилансерами и которым есть чем поделиться с другими и что показать.

2. Так же представителей творческих специальностей работающих в офисе, по идеологическим или вынужденным причинам.

3. Людей для рубрики мастер класс, различные пошаговые инструкции разработки дизайна, создания иллюстрации и т.д. т.п. Для первого номера нужен мастер-класс "Как подать свое портфолио".

4. Еще нужны статьи на темы типа: как стать успешным фрилансером, как искать заказчиков, как живется творческому человеку в офисе и т.д.

Подробности сотрудничества обсудим в случае вашей заинтересованности.

Ждем небольшой рассказ о вас и ваши предложения здесь или на почту: [email protected]