Художники, иллюстраторы, дизайнеры, писатели!

Требуется дизайнер с отличным знанием программ для работы над книгой. Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe Photoshop Работа дистанционная. Работы много. Свои резюме и контактные данные (включая телефон со всеми кодами) высылать по адресу: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, дорогие друзья!
Весной 2011 года планируется выход нового журнала для молодых творческих людей. Журнал будет содержать: интервью как с молодыми представителями творческих профессий так и с мэтрами, мастер классы, обсуждение злободневных тем, рекомендации начинающим, советы как и где реализовать свои творческие способности, в каждом номере будет так называемая персональная выставка молодых художников и еще много оригинальных фишек.
Планируемая тема первого номера: Фриланс или офис
Объем журнала: 50-80 полос, глянец
Распространение: бесплатно, в профильных учебных заведениях г. Москвы.
И так, мы ищем:
1. Художников, дизайнеров и других творческих людей работающих фрилансерами и которым есть чем поделиться с другими и что показать.
2. Так же представителей творческих специальностей работающих в офисе, по идеологическим или вынужденным причинам.
3. Людей для рубрики мастер класс, различные пошаговые инструкции разработки дизайна, создания иллюстрации и т.д. т.п. Для первого номера нужен мастер-класс "Как подать свое портфолио".
4. Еще нужны статьи на темы типа: как стать успешным фрилансером, как искать заказчиков, как живется творческому человеку в офисе и т.д.
Подробности сотрудничества обсудим в случае вашей заинтересованности.
Ждем небольшой рассказ о вас и ваши предложения здесь или на почту: [email protected]
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