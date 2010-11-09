Требуются "цифровые" художники

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Я ищу цифровых художников для реализации проекта казуальной игры...
Жестких требований нет. Главное, умение рисовать, свободное время и, вообще, желание поучавствовать в интересном проекте...
Об оплате и всех других подробностях - в личной переписке...
Спасибо за внимание,
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