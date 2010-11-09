Требуются "цифровые" художники

Привет всем,

Сразу оговорюсь, ребята, на большие вознаграждения рассчитывать не стоит. Тех, кто хочет много и быстро заработать, прошу не беспокоиться...

Я ищу цифровых художников для реализации проекта казуальной игры...

Жестких требований нет. Главное, умение рисовать, свободное время и, вообще, желание поучавствовать в интересном проекте...

Об оплате и всех других подробностях - в личной переписке...

Спасибо за внимание,