Требуются "цифровые" художники

Иллюстрации и РисункиЗакрыт17 заявок617 просмотров
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Привет всем,

Сразу оговорюсь, ребята, на большие вознаграждения рассчитывать не стоит. Тех, кто хочет много и быстро заработать, прошу не беспокоиться...

Я ищу цифровых художников для реализации проекта казуальной игры...

Жестких требований нет. Главное, умение рисовать, свободное время и, вообще, желание поучавствовать в интересном проекте...

Об оплате и всех других подробностях - в личной переписке...

Спасибо за внимание,

13 лет назад
elovim
Сергей 
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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