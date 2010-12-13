Flash developer

Требуется программист с опытом 3+ лет, для работы в онлайновом браузерном проекте. Знание Java и PHP обязательно. Желательно знать, что такое СВН. Ира существующая, работает 4 года, потребуется изучить чужой код. Работа постоянная, возможно на удаленке. Возможность "подработки ...
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Требования к соискателю:
•Adobe Flash
•ActionScript 2/3
•XML/JSON
•Технический английский
•PHP
Компания занимается разработкой приложений для социальных сетей.
Главный офис компании расположен в США. Основное направление технологий Flash, PHP.
Социальные гарантии:
1. Оформление как ЧП, ведением занимается бухгалтер компании. Все растраты и ежемесячный налог оплачивается за счет компании.
2. Оплачиваемый отпуск,
3. Молодой динамичный коллектив
4. Очень интересные проекты
5. Офис 2 минуты от метро
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