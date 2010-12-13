Flash developer

Веб-программированиеЗакрытнет заявок65 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к соискателю:

•Adobe Flash

•ActionScript 2/3

•XML/JSON

•Технический английский

•PHP

Компания занимается разработкой приложений для социальных сетей.

Главный офис компании расположен в США. Основное направление технологий Flash, PHP.

Социальные гарантии:

1. Оформление как ЧП, ведением занимается бухгалтер компании. Все растраты и ежемесячный налог оплачивается за счет компании.

2. Оплачиваемый отпуск,

3. Молодой динамичный коллектив

4. Очень интересные проекты

5. Офис 2 минуты от метро

13 лет назад
humanlab_lena
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется программист Java и PHP

    $10000

    Требуется программист с опытом 3+ лет, для работы в онлайновом браузерном проекте. Знание Java и PHP обязательно. Желательно знать, что такое СВН. Ира существующая, работает 4 года, потребуется изучить чужой код. Работа постоянная, возможно на удаленке. Возможность "подработки ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-разработчик

    Занятость: Работа на дому Обязанности по работе: - разработка новых модулей для интернет-сервиса - оптимизация работы системы - техподдержка пользователей - др. вытекающие из должности обязанности Требования к кандидату: - возраст: 19 – 30 лет - опыт работы: 1-3 года - отличное знание PHP, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • [UMI.CMS] Программист

    $250

    Над чем придется работать: Работать в рамках одного интересного проекта (доработка и поддержка). Проект состоит из блога и магазина. ЦА – ИТишники. Кто нужен: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен профи ASP.NET

    В данный момент реализуем функционал системы на ASP.NET Требуется опытный программист для работы в команде. ICQ: семь три семь три два два

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощник программиста для разработки и напис. cms

    $300

    Требуется опытный программист для поддержания основного программиста. Поддержка заключается в написании отдельных частей кода, советы как что лучше сделать Естественно мы будем выбирать из тех кто попросит меньшую стоимость за выполненную работу.. Просьба всех указать какими знаниями вы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • JavaScript программист (8+ часов в день, удаленно)

    Ищем программиста со знанием JavaScript на постоянную удаленную работу для разработки мобильных приложений с помощью Appcelerator Titanium. Работа в интеренациональной команде разработчиков. Кандидат должен соответсвовать следующим требованиям: - Опыт работы с JavaScript - Наличие iPhone или Android или ...

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по парсерам

    $1100

    Требуется специалист по парсерам на постоянную работу! Предлагать только свою собственную кандидатуру. Посредники и «бригадиры» не интересуют. Сотрудник должен работать самостоятельно. В процессе работы это будет видно. ОСНОВНОЕ: - Хорошее знание фреймворка Kohana!!! - Хорошее владение регулярными выражениями!!! - Опыт работы с ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад