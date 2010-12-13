Требуется программист со знанием Magento

Здравствуйте!

Необходимо создать модуль интеграции интернет-магазина на Magento с 1С v.6

Требования:

- опыт разработки на Magento

- опыт интергаций с 1с

- постоянно быть на связи через icq или skype в течении дня (6-8 часов).

- не пропадать с проектом и сдать его в срок

- возможность после обсуждения деталей приступить к работе

Просьба присылать подробные резюме с :

- указанием опыта работы с Magento

- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио

- номерами icq,skype

сюда – [email protected]