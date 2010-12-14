Нужен программист, знающий NetCat

Здравствуйте, ищу в пару Веб программиста, со знанием Руби, Питона, API из Санкт-Петербурга, на удаленке, с возможностью встреч. Цель: Создание высококвалифицированной команды разработчиков для осуществления коммерчески привлекательных соц. приложений для известных Социальных Сетей, создание своеобразного консалтинга и ...
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