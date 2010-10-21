Требуется программист на постоянную длительную работу с одним сайтом. Оплата 5$ в час. Работа на дому. Желательно знать NetCat.
Веб-программирование9 заявок
Закрыт
13 лет назад
Требуется программист на постоянную длительную работу с одним сайтом. Оплата 5$ в час. Работа на дому. Желательно знать NetCat.
Нужен программист, знающий NetCat, на постоянную работу с одним сайтом. Оплата 5$ в час. Работа на дому.
Нужны авторы статей для посещаемого баскетбольного сайта. Авторы, пишущие обо всем не подойдут – надо чтобы автор был специалистом в своей тематике. А тематики мы предлагаем такие: - НБА - Европа - Россия Просьба привести ...