Требуется веб программист.

Здравствуйте, ищу в пару Веб программиста, со знанием Руби, Питона, API из Санкт-Петербурга, на удаленке, с возможностью встреч. Цель: Создание высококвалифицированной команды разработчиков для осуществления коммерчески привлекательных соц. приложений для известных Социальных Сетей, создание своеобразного консалтинга и ...