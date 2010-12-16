Программисты в офис, Армения, Ереван (PHP,MySQL.)

Только что запущенному интернет-магазину требуется на постоянную удаленную работу специалист по обслуживанию интернет-проекта. Что нужно будет делать: - оперативно вносить изменения и дополнения в дизайн сайта - постоянно совершенствовать отдельные функции и модули - вносить предложения по оптимизации юзабилити - ...