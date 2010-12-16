Программисты в офис, Армения, Ереван (PHP,MySQL.)

Веб-программированиеЗакрытнет заявок843 просмотра
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Привествую!

Приглашаем программеров занять вакантные

должности в нашем коллективе HZOR.NET

Диплом не важен, важны навыки и знания.

Замещение вакансий на конкурсной основе.

Обязательные требования:

• Отличные знания: PHP, MySQL

• Желание осваивать новые технологии

Победителями конкурсов будут замещены вакансии:

Программист PHP5 (7 вакансий)

Программист MySQL (3 вакансии)

Программист XML (3 ваксии)

Программист JavaScript (2 вакансии)

Программист jQuery (4 вакансии)

Программист AJAX (2 вакансии)

Программист PERL (2 вакансии)

Для участия в конкурсе заполните заявку на сайте http://HZOR.NET

С уважением и наилучшими пожеланиями,

администрация HZOR.NET

PHPMySQL
13 лет назад
Hzor
49 летАрмения
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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