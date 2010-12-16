Привествую! Приглашаем программеров занять вакантные должности в нашем коллективе HZOR.NET Диплом не важен, важны навыки и знания. Замещение вакансий на конкурсной основе. ...
Приглашаем программистов в офис, Армения, Ереван со знанием PHP, MySQL, JS
Привествую!
Приглашаем программеров занять вакантные
должности в нашем коллективе HZOR.NET
Диплом не важен, важны навыки и знания.
Замещение вакансий на конкурсной основе.
Обязательные требования:
• Отличные знания: PHP, MySQL
• Желание осваивать новые технологии
Победителями конкурсов будут замещены вакансии:
Программист PHP5 (7 вакансий)
Программист MySQL (3 вакансии)
Программист XML (3 ваксии)
Программист JavaScript (2 вакансии)
Программист jQuery (4 вакансии)
Программист AJAX (2 вакансии)
Программист PERL (2 вакансии)
Для участия в конкурсе заполните заявку на сайте http://hzor.net
С уважением и наилучшими пожеланиями,
администрация HZOR.NET
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад